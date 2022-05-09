مجدي الهواري يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول: «لازم يكسب الجمهور»

علق المخرج مجدي الهواري على بطء إجراءات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب مجدي الهواري: «إلى محمد صلاح أنت في خطر لو الجمهور اللي عملك أغاني باسمك قلب الطاولة عليك هيرموك بالبيض.. هيروح منك كل حاجة دوري وأبطال أوربا حتى لقب الهداف».

مجدي الهواري عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول: بلاش هيصة

وأضاف «الهواري» في تعليقه على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول: «أنت حولت الدوري الإنجليزي إلى بورصة مش كورة! وده في صالح المنافسين، احسم وخذ قرارك وبلاش هيصة كتير كده! مفيش حد من أساطير الكورة في العالم فضل كل ده هري في المفاوضات علشان ياخد قرار!!»

واختتم تعليقه على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول موجهًا رسالة لـ صلاح، قائلا: «امشي اقعد اعمل اللي أنت شايفه.. بس خد قرار، بلاش تحول تاريخك إلى صفقة ممكن تكسب وممكن تخسر بلاش اللي حواليك يخلوك محدث نعمة لو أنت نجم عالمي، إحنا بنشجع كورة عالمية قبل ما أنت تتولد».

أبطال مسلسل دايمًا عامر

يذكر أن مجدي الهواري شارك في موسم دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل دايمًا عامر، وهو من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، محمد ثروت، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، أحمد الشامي، محمد محمود، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغني، أحمد عنان، لمى كتكت وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي.