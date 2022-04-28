مجدي الهواري يعلن انتهاء تصوير مسلسل دايما عامر.. «فركش»

أعلن المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انتهاء تصوير مسلسل دايما عامر، حيث نشر الهواري مجموعه صور من آخر مشاهد المسلسل والتي تتضمن تخرج الطلاب.

وعلق الهواري قائلا: «فركش.. ما شاء الله وما توفيقي إلا بالله أتقدم بخالص التهاني والشكر لكل صغير وكبير شارك في هذا العمل من cast ممثلين ونجوم ومشروع نجوم، من طلبة الناشيونال والانترناشونال وفريق العمل، وبقولكم معلش تعبتكم معايا، بس يا رب يكون أستاهل التعب».

مجدي الهواري يشكر فريق العمل

وأضاف الهواري قائلا: «أشكر شركة الإنتاج والمنتج كامل أبو علي وقناة on tv وقناة الحياة التصوير والمونتاج والإنتاج والإخراج، المؤلفين والـ producer والديكور والموسيقى، الأزياء والاستعراضات والصوت والمكساج والإضاءة، الكاميرا وطاقم السكند يونت وشركات متخصصة في خدمات ما بعد التصوير والسوشيال ميديا والفوتوغرافيا والألوان والخدمات».

و تابع الهواري: «وأشكر الشركة المتحدة والقائمين عليها كما أخص بالشكر الصديق قبل النجم مصطفي شعبان على الثقة البالغة التي منحني إياها والمسؤولية الكبيرة التي جعلتني أبذل قصاري جهدي حتي أكون على قدر هذه الثقة، أشكر الجميع وعلى رأسهم الجمهور الجميل الذي أعطانا الطاقة الإيجابية التي كانت سببا في نجاح هذا العمل».

واختتم الهواري: «انتظروني في بوست الشكر الشخصي لكل الأقسام نفر نفر وخصوصا الجندي المجهول في هذه الملحمة سيدة المونتاج الأولى في مصر غادة عز الدين اللي متصورتش معانا ولا صورة، فركش دايما عامر».

مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج كامل أبو علي.