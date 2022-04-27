افتتاح المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة بالكنيسة الأسقفية

افتتح اليوم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك، حيث نظمت الكنيسة الأسقفية حفل إفطار، وذلك تزامناً مع ليلة القدر.

وحضر الافتتاح كل من الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة إسكندرية، الدكتور محمد فوزي وزير الصناعة السابق، ورفيق جريش رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والدكتور جرجس صالح، الأمين الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

أهداف المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة

ويطمح المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، إلى خلق تفاهم ديني وعيش مشترك بين المسلمين والمسيحيين، كما يهدف لتعريف المسيحيين خاصة الغربيين بتعاليم الإسلام وكذلك تقديم معرفة علمية عن المسيحية للمسلمين بهدف خلق تفاهم مشترك وحوار ديني.

زيارات تعليمية ودرجات علمية للدارسين

يتكون المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة من شقين أساسين، الأول برنامج المدرسة الصيفية، حيث تنظم الكنيسة زيارات تعليمية للراغبين في التعرف على مصر وتاريخ الإسلام فيها، وكذلك المسيحية، من الزوار الأجانب دون الحصول على درجة علمية، بينما الشق الثاني من المركز يمثل الوجه الأكاديمي له، أي أنه يمنح درجات جامعية ومن خلال تنظيم جامعي واعتماد دولي عبر دعوة أساتذة من كل أنحاء العالم للتدريس فيه.