«البيئة» تعلن عن سؤال جديد بمسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا».. الجائزة دراجة

أعلنت وزارة البيئة عن السؤال الخامس للفوز بـ100 دراجة جديدة ضمن مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» التي أطلقتها الوزارة يناير الماضي تحت رعاية إحدى الشركات العاملة في الصناعات الدوائية، ويدور السؤال الجديد حول غازات الاحتباس الحراري، ما هو الغاز الذي لا يعتبر ضمن قائمة الغازات الدفيئة؟ من بين الاختيارات الاأكسجين والميثان وثاني أكسيد الكربون والأوزون.

شروط الاشتراك في مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

ووضعت وزارة البيئة عدد من الشروط للفوز بواحدة من 100 دراجة ضمن جوائز المسابقة أهمها استيفاء كافة بيانات الاستمارة التي تم طرعها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تضم البريد الإلكتروني والاسم والهاتف والعنوان والمحافظة والرقم القومي إلى جانب السؤال ويمكن تحميل الاستمارة من هنا.

وعلى خلاف الاسئلة السابقة تم تعديل شرط السن ليصبح من 8 إلى 30 عاما بعد أن كان من 12 إلى 21 عاما خلال المراحل الخمس السابقة للمسابقة.

مسابقة شهرية و2000 دراجة

كانت وزارة البيئة قد اطلقت مسابقة بيئية شهرية على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة استعدادًا لمؤتمر المناخ Cop27 وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البيئة وسانوفى مصر.

تشمل المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية، حيث تتضمن المسابقة سؤالاً شهرياً، يقوم المتسابق بالإجابة عليه على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين، وتشمل الجوائز توزيع عدد 2000 دراجة هوائية مقدمة من تلفاست إحدى منتجات شركة سانوفي مصر على الفائزين حيث يتم تسليم 100 دراجة شهريا حتى نوفمبر المقبل، وإلف دراجة خلال مؤتمر المناخ الذي تستقبله شرم الشيخ بمشاركة 120 دولة.