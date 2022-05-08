«البيئة» تشارك في المؤتمر العالمي الـ15 للغابات بكوريا الجنوبية

شاركت مصر من خلال وزارة البيئة بصفتها الدولة المضيفة لقمة تغير المناخ السابع والعشرين COP27، بالمؤتمر العالمي للغابات الخامس عشر المنعقد في الفترة من 2 - 6 مايو الجاري بعاصمة كوريا الجنوبية «سول»، وترأس الوفد المصري الدكتور علي ابوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

مناقشة دور الحكومات والأشخاص تجاه قضية الغابات

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المؤتمر ناقش الآثار المترتبة على إزالة الغابات ومدى تأثيرها على قضية تغير المناخ وتأثيراتها على المجتمعات المحلية الأصلية بالعالم، بالإضافة إلى مناقشة دور الحكومات والأشخاص تجاه قضية الغابات مع ضرورة إيجاد حلول مبنية على الطبيعة، التي تتمثل في الحفاظ على النظم البيئية الوظيفية في حالة بيئية جيدة وتعزيز إدارة النظام البيئي للاستخدام البشري على المدى الطويل، بالإضافة إلى استعادة أو تطوير النظم البيئية.

وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، في كلمته، على دور مصر في إطار استضافة مؤتمر المناخ القادم cop27 في التركيز على تفعيل القرارات، التي تم اتخاذها في قمة المناخ 26 السادس والعشرين، التي أقيمت في جلاسكو والاستفادة من الزخم؛ لضمان تحقيق تقدم متوازن عبر جميع مسارات المفاوضات، مشددا على أن الدورة المقبلة ستكون تنفيذية.

صياغة «إعلان قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي»

وأوضح «أبو سنة»، في بيان، اليوم الأحد، أن الغابات تعتبر من أهم النظم البيئية لمكافحة تغير المناخ، ونتيجة لذلك، اجتمع قادة العالم في جلاسكو لصياغة «إعلان قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي» من أجل الحفاظ على الغابات، وتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى إزالة الغابات وتدهور الأراضي، وتمكين الإدارة المستدامة للغابات وحفظها واستعادتها عن طريق زيادة التمويل والاستثمار مع تحسين فعاليته وإمكانية الوصول إليه، بالإضافة إلى ذلك سيسهل ربط التدفقات المالية بالأهداف الدولية لعكس اتجاه فقدان الغابات وتدهورها.

وأشار إلى أن يوم النظم البيئية سيكون فرصة للشركاء في هذا الإعلان لعرض مبادراتهم وقصص نجاحهم كما أنه يمكن زيادة التعهد العالمي لتمويل الغابات، فضلاً عن التعهدات الأخرى المتعلقة بالغابات التي تم الإعلان عنها في جلاسكو لتمويل حماية الغابات واستعادتها وإدارتها المستدامة، من خلال إشراك المزيد من الشركاء من مختلف المجالات، مما يضمن الوفاء بهذه الالتزامات، وإظهار للمجتمع العالمي أن التقدم قد تم إحرازه على أرض الواقع؛ يجب أن يكون هذا هو تركيزنا خلال COP27، والذي نشير إليه باسم «قمة للتنفيذ».

إعادة تأهيل 100 مليون هكتار من الأراضي المتضررة

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مصر تعمل على مشروع للنظم البيئية للمساعدة في حماية واستعادة وإدارة النظم البيئية على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان الفقيرة مثل إفريقيا. حيث تعتبر الغابات مهمة للتخفيف والتكيف على حد سواء، لأنها تحبس الكربون وتوفر خدمات النظام البيئي للمجتمعات المحلية.

مضيفا أن السور الأخضر العظيم في إفريقيا، الذي يعتزم إعادة تأهيل 100 مليون هكتار من الأراضي المتضررة الحالية بحلول عام 2030، سيمتص 250 مليون طن من الكربون ويخلق 10 ملايين فرصة عمل في المناطق الريفية، وهو مثال على الجهود الناجحة لأفريقيا.

كما استعرض «أبو سنة» أهم القضايا والتحديات التي ناقشها المؤتمر، ومن أهمها إزالة الغابات على الصعيد العالمي بين التحديات والفرص والإجراءات الملموسة؛ لوقف وعكس مسار خسارة الغابات بحلول عام 2030 كذلك الحلول القائمة على الطبيعة؛ للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى قضية الغابات المستدامة والطاقة الخضراء والطاقة الحيوية المستدامة لانتقال الطاقة نحو صافي انبعاثات صفرية.