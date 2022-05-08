البيئة تعلن أسماء الفائزين بالمرحلة الرابعة في مسابقة الـ 100دراجة

أعلنت وزارة البيئة اليوم أسماء الفائزين بالمرحلة الرابعة من مسابقة «صحتنا في كوكبنا» وهو السؤال الثالث خلال رمضان الذي يؤهل الفائزين للفوز بـ100 دراجة هوائية وتعتبر المسابقة إحدى الفعاليات التعريفية بمؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التغيرات المناخ cop27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي.

ومن المقرر أن تمنح المسابقة 2000 دراجة للرابحين، وقالت إدارة الوعي البيئي بوزارة البيئة إن الدراجات سيجري توزيعها للمراحل الأربع خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي 5 يونيو 2022، حيث ستُقام فاعلية كبرى باحد المحميات الطبيعية لتسليم الدراجات للفائزين من القاهرة الكبرى والمحافظات المحيطة بها.

أماكن تسليم الدراجات بالمحافظات

وفيما يخص تسليم الفائزين بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادى الجديد ممن تعذر عليهم التواجد في القاهرة خلال المراحل السابقة فسيكون بمحمية الوادى الأسيوطي و تسليم الفائزين من محافظة البحر الأحمر المتخلفين من المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الجوائز، خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمى بفرع جهاز شؤون البيئة بمدينة الغردقة و تسليم الفائزين من محافظة الوادى بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة الخارجة، فيما يتسلم الفائزين من محافظة مطروح من المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بمقر محمية العميد.وتنشر الوطن اسماء الفائزين عبر الرابط الآتي

شروط المسابقة

ووضعت وزارة البيئة عددا من الشروط يجب توافرها في المشاركين خلال المراحل القادمة، حيث سيتم منح 100 دراجة بشكل شهري حتى مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، أبرزها أن يتراوح عمر المتسابق المشارك من 12 حتى 21 عاما، وأن يجيب على أحد الأسئلة المطروحة على موقع وزارة البيئة للمسابقة مصحوبا برقم الهاتف والرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد.