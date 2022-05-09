وزير الخارجية يشكر نظيره المغربي: وجهات النظر حول القضايا «متطابقة»

وجَّه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الشكر والتقدير لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على حفاوة استقباله في الرباط: «في البداية أود أن أعبّر عن مدى سعادتي بأن أعود إلى الرباط والمغرب الدولة الشقيقة التي تجمعها بمصر علاقات تاريخية وثيقة على مستوى القيادتين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك محمد السادس، وعلى المستوى الشعبي من خلال التمازج بين الشعبين والارتباط الوثيق بينهما».

جائحة فيروس كورونا لم تمنع استمرار التواصل

أضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المغربي: «أعبّر عن جزيل الشكر علي حسن الاستقبال والحفاوة التي لاقيتها والوفد المرافق وهذا ليس غريبًا على شعب كريم، وتأكيد على أننا دائمًا نحظى برعاية كريمة من الملك محمد السادس، نحن نقدّر كثيرًا هذه العلاقة والآليات الخاصة بها، وإذا كانت آخر زيارة لي من 7 سنوات، فبالتأكيد أن هناك سنتين إذا لم يكن أكثر تحت ظروف جائحة فيروس كورونا».

شكري: نلنا حظ وشرف استقبالكم في زيارتين ثنائيتين

وأشار وزير الخارجية إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تمنع استمرار التواصل فيما بيننا من خلال الهاتف، لكننا نلنا حظ وشرف استقبالكم في زيارتين ثنائيتين كانت مليئة بالتشاور والتأكيد مرة أخرى على مدى التوافق والتطابق في وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.