عاجل.. وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع بلينكن تقديم الدعم الكامل لكييف

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إنّه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

زيارة أمريكية لكييف

كانت رحلة بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن، أعلى زيارة أمريكية للعاصمة منذ الغزو الروسي في أواخر فبراير الماضي، وأخبر الوزيران الأمريكيان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، ومستشاريه أنّ الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي، ووافقت على بيع ذخيرة بقيمة 165 مليون دولار.

وقال بلينكين، للصحفيين في وقت سابق، «لقد أتيحت لنا الفرصة لإظهار دعمنا القوي المستمر بشكل مباشر للحكومة الأوكرانية والشعب الأوكراني.. كانت هذه في تقديرنا لحظة مهمة للتواجد هناك لإجراء محادثات وجهًا لوجه بالتفصيل».

صد العملية العسكرية في كييف

وأضاف بلينكين أنّ لقاءهما مع الأوكرانيين استمر لمدة 3 ساعات، وفي مقطع فيديو نشرته لاحقًا الرئاسة الأوكرانية للاجتماع، أشاد بلينك بالشجاعة، وأثنى على القيادة غير العادية والنجاح الذي حققته في صد العملية الروسية المروع.