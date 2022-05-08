«العربية»: وزير الخارجية الروسي يزور الجزائر غدا

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، سيزور الجزائر غدا، ويلتقي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لبحث المستجدات الدولية والإقليمية، وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتى الزيارة وسط تصاعد التوترات عالميًا، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وغداة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على روسيا.

أمريكا فرضت عقوبات جديدة على روسيا

بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وتم فرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.