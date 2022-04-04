نص كلمة وزير الخارجية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، كلمة خلال المؤتمر الصحفي للمجموعة العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا، التي تضم مصر والأردن والعراق والجزائر والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية روسيا الاتحادية لبحث سبل إنهاء الأزمة.

وقالت شكري في كلمته: «في البداية أود أن أشكر وزير الخارجية الروسي على ما قدمه من إحاطة وافية من مجموعة الاتصال؛ اتصالا بمجريات هذه الأزمة، واستعرضنا العلاقات التاريخية الراسخة والقوية التي تربط العالم العربي بدول وشعوب جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا».

تدهور الأوضاع الإنسانية بمناطق النزاع

وأضاف: «أكدنا أن اطلاعنا بهذا التحرك ينبع من اعتزازنا بهذه الروابط، ومن إدراك الدول العربية لخطوة الوضع الراهن للأزمة في أوكرانيا والقلق من آثارها الخطيرة على الشعوب الشقيقة في منطقة الصراع وخارجها، وعلى السلم والأمن الدوليين، وما تسببه من تدهور لأوضاع الإنسانية في منطقة الصراع، ومن تبعات سلبية تمتد إلى مختلف الأصعدة الاقتصادية بما في ذلك أمن الطاقة والغذاء العالميين».

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مباحثات صريحة بشأن سبل التعاون مع هذا الوضع الدقيق عبرنا خلالها عن القلق إزاء امتداد أمد الأزمة الراهنة ودعوة كافة أطراف النزاع إلى التوقف عن التصعيد والاحتكام إلى العمل العسكري، وشددنا على ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والدبلوماسية القائمة على الحوار.

تواصل مسار المفاوضات

ولفت إلى أن الجانب العربي، دعا في هذا الصدد إلى مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، وأكد استعداده دعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبيين بهدف التوصل إلى إيقاف عاجل إلى العمليات العسكرية الجارية والبدء في مناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة، وبما يمهد لتدشين إطار الحل السياسي المستدام لهذه الأزمة في إطار من الاحترام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول وبما يكفل حل هذا النزاع بطريقة سلمية ومقبولة من قبل الطرفين، وبما يؤدي إلى التعامل مع جذور الأزمة.

وأوضح أن المجموعة أكدت أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في منطقة النزاع حاليا وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة، كما تناول الجانبين سبل التغلب على التبعات الاقتصادية الخاصة بالأزمة وضمان عدم تأثيرها على شعوب المنطقة وخارجها.

وأشار إلى توجه لجنة غدًا إلى بولندا للقاء وزير خارجية أوكرانيا في إطار استكمال المشاورات.