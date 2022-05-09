أسعار الذهب في مصر بعد تراجعه 31 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

كشفت محلات الصاغة عن أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المسائية، اليوم الاثنين، الموافق 9 مايو الجاري، وذلك بالتزامن مع عودة المصالح والموظفين من إجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت لأكثر من 10 أيام، فضلا عن إقبال الكثير على حفلات الخطوبة والزفاف خلال الفترة بين عيدي الفطر والأضحى.

أسعار الذهب في مصر

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ننشر خلال التقرير التالي أسعار الذهب في مصر وهي:

سجل خلال الدقائق الماضية سعر بيع عيار 24 بسعر 1360 مقابل شراء 1383 جنيها للجرام الواحد، وعيار 21 بسعر 1.190 مقابل شراء 1210جنيها، وبيع عيار 18 بسعر 1020 مقابل شراء 1037 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب بيع 9520 شراء 9680 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي أسواق المال العالمية سجلت قيمة أسعار الذهب تباينا واضحا، إذ سجل سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات الآتي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

- سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,841 جنيها، بما يعادل 424.08 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,120 جنيها، بما يعادل 60.58 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين لنحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- وصلت قيمة سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 9 مايو الجاري لنحو 34,834 جنيه، بما يعادل 1,884 دولار.

يذكر أن أسعار الذهب في محلات الصاغة تراجعت للمرة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين 9 مايو الجاري، خلال منتصف التعاملات اليومية في البورصات العالمية، لتصل حصيلة التراجعات إلى 31 جنيها.