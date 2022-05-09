رئيس مصلحة الدمغة: إقبال كبير من مصانع الذهب لدمغ المشغولات قبل عرضها

كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، عن إقبال كثيف من قبل مصانع وشركات الذهب لدمغ مشغولاتهم الذهبية التي تم إنتاجها حديثا بالدمغة الحكومية المعتمدة لدى المصلحة، موضحا أنّ هذا الإقبال لدمغ المشغولات الذهبية سيؤدي خلال الفترة المقبلة لاستقرار سوق الذهب.

اللواء أحمد سليمان: غلق سوق الذهب شائعات لا أساس لها من الصحة

وأضاف رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين في بث مباشر مع جريدة «الوطن»: «ما تردد من أنباء عن غلق محال الذهب شائعات لا أساس لها من الصحة، خاصة أن الفترة الأخيرة كانت تشهد فقط هدوء في حركة البيع والشراء وليس توقف بسبب الأعياد المختلفة»، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عرض المزيد من المشغولات الذهبية من قبل مصانع وشركات الذهب بعد دمغ مشغولاتهم في المصلحة.

أسباب التذبذب في سعر الذهب

وأوضح اللواء أحمد سليمان، أن الذهب يخضع كأي سلعة لمبدأ العرض والطلب، مضيفا: «الفرق في الأسعار حاليا ما بين السعر العالمي والمحلي يرجع للحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت تداعياتها لرفع سعر الفائدة ورفع سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض سعر الذهب عالميا، في حين أن ارتفاعه محليا نتج عن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مع زيادة العرض والإقبال على شراء الذهب»، مؤكدا أنه لا توجد تسعيرة محددة للذهب وأن آليات السوق هي فقط التي تحدد السعر بناء على العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الإثنين 9 مايو 2022، سجل سعر 1175 جنيها، فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1007 جنيهات ونصف، أما عيار 24 فسجل سعر الجرام 1343 جنيها ونصف، بحسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.