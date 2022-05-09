تراجع سعر الذهب 31 جنيها منتصف التعاملات.. وتجار: لا يحفز على الشراء

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة، للمرة الثانية على التوالي، اليوم الإثنين، منتصف التعاملات اليومية في البورصات العالمية، لتصل حصيلة التراجعات إلى 31 جنيها ليباع عيار 24 بسعر 1360 جنيها للجرام الواحد، وعيار 21 بسعر 1.190 جنيها، وبيع عيار 18 بسعر 1020 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب سعر 9 آلاف و520 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

بيعت الأوقية بسعر 1.858.93 دولار وبيع عيار 24 بسعر59.76 دولار وسجل عيار 22 سعر 54.29 دولار وبيع عيار 21 بسعر 52.29 دولار وسجل عيار 18 سعر 44.82 دولار.

لماذا انخفضت أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الإثنين، بداية تعاملات البورصات العالمية قرب مستوى 1858 دولارا للأوقية تزامنا مع ضعف الطلب على المعدن الأصفر، وقوة الدولار الأمريكي في ظل قرار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس وهو ما يزيد الضغوط على تحركات الذهب.

وخلال تعاملات اليوم، انخفض عيار الذهب الشعبي 21 في السوق المحلية بقيمة 10 جنيهات وسرعان ما تراجع بقيمة 21 جنيها لتصبح حصيلة التراجعات حتى الآن في السوق المحلية 31 جنيها، متأثرة بتراجع سعر الأوقية وارتفاع سعر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ.

وانخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات وسط ضعف الطلب على المعدن الأصفر وبخاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، وفقا للجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، التي انتهى اجتماعها إلى رفع الفائدة بنسبة 0.50% بما يتوافق مع توقعات الأسواق ليرتفع معدل الفائدة إلى مستوى 1%.

ولكن لا يزال الذهب يجد دعما من تزايد المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وبخاصة مع إعلان الرئاسة الأوكرانية، استعدادها لهجوم مضاد ضد روسيا إذا وفر الغرب لها كمية أسلحة كبيرة.

وأرجع نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، التراجع غير المسبوق لأسعار الذهب في مصر إلى المضاربات وتراجع سعر الأوقية والدولار حيث توجد علاقة عكسية بين الدولار والذهب، وأفاد بأن تراجع سعر الأوقية وتراجع الدولار ساهم في تراجع سعر جرام الذهب 10 جنيهات مرة واحدة.

وأوضح «نجيب»، أنه بالرغم من التراجع غير المسبوق في سعر جرام الذهب اليوم، إلا أنه لم يحفز بعد على الشراء وزيادة الطلب من الأفراد على شرائه للارتفاعات المتتالية التي حدثت خلال الفترة الماضية.