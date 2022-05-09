اعترافات المتهم بقتل عشيقته في أكتوبر: «خنقتها بقميص النوم»

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة عارية لسيدة فى مقلب قمامة بأكتوبر، إذ تبين أن عشيقها الذي قتلها، ارتكب الجريمة بسبب مشادة بينهما، لإصرارها على زواجه منها، لكنه رفض وعايرها بسوء سلوكها، فسرقته انتقاما منه، لكنه اكتشف ذلك فقتلها.

وشرحت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن المتهم يدعى «ف. ا» 38 سنة، يعمل بمجال المقاولات، ارتبط بالمجنى عليها «س. ب» 31 سنة، ربة منزل، عقب تعرفه عليها أثناء عمله بمنطقة فيصل بالجيزة، وتعددت لقاءاتهما الغرامية في شقة بمساكن أكتوبر.

المتهم يعترف بجريمته

حسب اعترافات المتهم فى محاضر التحقيق: «أنا كنت عاوز اقطع علاقتى بيها، زنانة وفاكرانى بحبها، مع أني كنت بادفع لها فلوس، بس كانت عاوزانى اتجوزها، قلت لها لأ أنا معايا بنات عرايس، وعلى وش جواز»

كانت بتسرقني وعاوزاني اتجوزها

تابع المتهم: أن المجنى عليها كانت تفرض نفسها عليه، وكانت تذهب إليه فى الشقة دون أن يدعوها، وفى آخر لقاء طلبت منه الجواز: قالت «الناس كلها بتجيب في سيرتي، المهم اتخانقنا، ولقيتها بتقل أدبها جامد»، مشيرا إلى أنه اعتدى عليها بالضرب، وخلال ضربها، تمزق قميص نومها الذى كانت ترتديه، فلفه على رقبتها وخنقها، ثم هشم رأسها بلوح سرير، حتى تأكد من وفاتها، موضحا أنه أدخلها في جوال، وألقى جثتها في مقلب قمامة

قطعة قماش حول رقبة الضحية

ذكرت التحريات، أنه تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جُثة إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، داخل جوال بدائرة القسم، وحول رقبتها قطعة من القماش بها كدمات بالوجه، أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص ومقيما بدائرة القسم.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بقتل عشيقته، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليها، وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشاجرة إثر خلافات بينهما، قام خلالها بالتعدى عليها بقطعة خشبية، وأجهز عليها بقطعة قماش «المعثور عليها» فأودى بحياتها، كما أقر بوضع الجثة داخل جوال، وألقاها بمكان العثور باستخدام تروسيكل «بدون لوحات معدنية» تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.