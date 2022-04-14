جريمة في نهار رمضان.. مسجل خطر بالهرم يقتل عشيقته بسبب المخدرات

شهدت منطقة الهرم، جريمة بشعة بعد أن أقدم مسجل خطر على قتل سيدة نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة لرفضها إعطائه أموال لشراء المواد المخدرة فاعتدى عليها باستخدام شومة «مسمرة» وتم إلقاء القبض علي المتهم وأحيل للنيابة العامة للتحقيقات.

تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار طعنة نافذة في البطن.

التحريات: وراء الجريمة مسجل خطر

وبعمل التحريات وفحص علاقات المتوفية تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مسجل خطر يبلغ من العمر 50 سنة، تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة لرفضها إعطائه أموال لشراء المواد المخدرة فاعتدى عليها المتهم باستخدام شومة مسمرة وأحدث بها إصابتها المذكورة التي أودت بحياتها ولاذ بالفرار.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، جرى استهداف أحدهما عن طريق ضبطه اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات وبيان تعاطيه من عدمه.