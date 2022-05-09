عاجل.. قوات حرس الحدود تحبط تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات (فيديو)

تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، أثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود، فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وجرى ضبط عربتي دفع رباعي دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما جرى ضبط (7) بندقية قناصة (FN)، و(2) رشاش كلاشنكوف، و(13) بندقية آلية و(5) بندقية بريتا، وأربى جى، ورشاش عيار 12.7، و(2) رشاش عيار 14.5 و(8) خزنة آلية و(7) خزنة قناصة (FN) و(2) دانة أربى جى، فضلاً عن ضبط (1162) طلقه مختلفة الأعيرة، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة، ضد الخارجين عن القانون، وفرض سيطرتها الأمنية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كل المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.