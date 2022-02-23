«حرس الحدود» تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

نجحت عناصر حرس الحدود في توجيه ضرباتها لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس، يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.

وكثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات من جهودها التي أسفرت عن ضبط عربة نقل مُحمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل والتي عثر بداخلها على: «19 بندقية آلية و20 خزنة لبنادق آلية و4 بندقية آلية FN و3 رشاشات متعددة إضافة إلى 2 نظارة ميدان و2 تليسكوب قناصة»، كما جرى ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15 ألفًا و627 ذخيرة «أنواع»، وجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أي محاولة للتهريب وضبط جميع العناصر الإجرامية.