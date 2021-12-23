قوات حرس الحدود تضبط 240 قطعة سلاح و93 ألف قرص مخدر في شهر

تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي، استمرارا لجهود قواتها في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية، وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف لتهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، في تحقيق العديد من النجاحات، حيث ضبطت 240 قطعة سلاح مختلفة الأعيرة، و120 خزنة سلاح، و9000 طلقة أعيرة مختلفة.

وضبطت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية، 1050 كجم لجوهر الحشيش المخدر و1020 كجم لنبات البانجو المخدر، و93 ألف قرص مخدر أنواع مختلفة، و10 كجم لمادة الأفيون المخدر، و150 كجم لنبات الهيدرو المخدر.

ونفذت عناصر حرس الحدود، حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بمناطق جنوب سيناء، وأسفرت الحملة عن إزالة زراعات مخدرة بإجمالي 90 فدانا من نبات الخشخاش، وضبط عدد من مخازن النباتات المخدرة وتدمير محتوياتها بإجمالي 3.5 طن بانجو جاف، و5.5 طن بانجو مطحون، و120 كجم بذور بانجو، و50 كجم بودرة حشيش، و120 فرش حشيش، ومصنعي حشيش بمشتملاته وضبط 12 فتحة نفق.

كما جرى ضبط 230 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط 97 جهاز تنقيب عن خام الذهب، و3450 جوال أحجار لخام الذهب، و5 هواتف اتصال بالأقمار الصناعية، وطائرتين دون طيار، وضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

وفي سياق متصل، أحبطت قوات حرس الحدود محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود، لـ2267 فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك استمرارا للجهود المكثفة والإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلا ونهارا، لتأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.