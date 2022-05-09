وزير الخارجية: نتمنى نجاح اجتماع التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي بالمغرب

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يتمنى نجاح اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي سيستضيفه المغرب، متمنيًا أن يكون الاجتماع ناجحا ومؤثرا في استمرار الجهود المشتركة للقضاء على هذه الآفة، موجهًا في الوقت ذاته، شكره وتقديره لوزير الخارجية المغربي على ما قدمه من تعازي وتضامن مع مصر، في إطار العمل الإرهابي الذي تم منذ يومين، وراح ضحيته أفراد من القوات المسلحة المصرية.

العمل على دعم العلاقات المصرية المغربية

أضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، أنه سيتم العمل على دعم العلاقات المصرية المغربية، والتواصل المستمر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك محمد السادس، وستتاح فرصة أيضًا لتفعيل العلاقات والتعاون على مستوى المؤسسات التشريعية، وكل المجالات الفنية والزيارات المتبادلة، سيكون لها بالضرورة إسهامها في الارتقاء بالعلاقة، واستخلاص المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية في البلدين.

نواجه ظروفا وتطورات دولية لها أثرها البالغ على الأمن الغذائي

وتابع وزير الخارجية: «أهنئ المغرب على ما حققه خلال السنوات الماضية، سواء في إطار مواجهة جائحة كورونا، وأيضًا في إطار الارتقاء بالتنمية والاقتصاد، وتحقيق معدلات تحقق طموحات الشعب المغربي، ومصر أيضا حققت خلال السنوات الماضية تنمية، لكن نواجه ظروفا وتطورات دولية لها أثرها البالغ على الأمن الغذائي، وعلى جهودنا في تحقيق معدلات التنمية، وبالتأكيد أن رؤيتنا المشتركة في تواصلنا مع شركائنا الدوليين، من شأنها أن تظهر صوتنا وتؤدي إلى قدرتنا على مواجهة التحديات».