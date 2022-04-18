ملك إسبانيا يستقبل سامح شكري خلال زيارته لمدريد

استقبل جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار الصداقة التاريخية والعلاقات المتنامية التي تجمع بين البلدين.

زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للقاهرة

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء مع الملك عن الارتياح للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على ضوء تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة؛ وآخرها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر 2021، ولقائه رئيس الجمهورية، ومن ثم التطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتي ومسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.

إنجازات الحكومة المصرية

وعرض الوزير شكري الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتدشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، والتطلع إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر خاصةً في ظل الخطط المصرية الطموحة في هذا الشأن، واستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وأضاف السفير حافظ، أن اللقاء مع الملك تطرق أيضاً لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك في ظل حرص البلدين على إحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ورحب ملك إسبانيا بالتقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات بين البلدين، والتطلع لتحقيق المزيد، مع التأكيد على أهمية مصر كشريك محوري في المنطقة.