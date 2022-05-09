فادية عبد الغني عن دورها في راجعين يا هوى: «إنذار للأسرة المصرية»

قالت الفنانة فادية عبد الغني، إنها قدمت دور الحماة في مسلسل راجعين يا هوى وكانت شخصية قوية للغاية، لافتة إلى أن تربيتها لابنها في المسلسل أثرت عليه بالسلب، وهذا كان له أثر سيئ على ابنها وأولاده وزوجته وهذا السلوك يجب أن يتم تجنبه في الواقع.

فادية عبدالغني حماة شريرة في راجعين يا هوى

وأضافت «عبد الغني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه رضوى حسن وجاسمين طه، أنها ظهرت بدور الحماة الشريرة لأنها تحب ابنها ولم تجعله يعتمد على نفسه أو يحل مشاكله، مبينة أن هذه الشخصية غير سوية ويجب ألا تنتشر في المجتمع وهذا جرس إنذار مهم للأسر لتقديم التربية السليمة لأبنائهم.

أزمة التربية في المجتمع

وتابعت فادية عبد الغني: «فيه أسر بتلبس ولادها سينيهات بس لما ولادهم بيكونوا مسئولين عن أسرة مش بيعرفوا يعملوا كده وده بيأثر عليهم بالسلب وكل حاجة الوسط بتاعها حلو والمفروض نربي ولادنا على عدم الكدب، وبعتبر شخصية نظيمة في المسلسل رغم أن مشاهدها مكانتش كتير لكنها جرس بينبه الأمهات بالتأني في تربية ولادهم».

دور فادية عبدالغني في المال والبنون

وقدمت الفنانة فادية عبد الغني عدة أدوار بارزة في مسلسلات ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؛ أبرزها دورها في مسلسل المال والبنون، وهو من تأليف الكاتب محمد جلال عبد القوي، وجسدت فيه دور ابنة الفنان يوسف شعبان أحد أبطال المسلسل الرئيسيين.