فادية عبد الغني تعود للدراما بعد غياب 4 سنوات بـ«أحوال شخصية»

تستعد الفنانة فادية عبد الغني للعودة إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام نحو 4 سنوات تقريبًا، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «أحوال شخصية»، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، وكانت آخر أعمالها مسلسل «الحلال» عام 2017.

تفاصيل عودة فادية عبد الغني في رمضان 2022

وكشفت «العدل جروب» المُنتجة لـ«أحوال شخصية»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعاقدها مع الفنانة فادية عبر الغني، وكذلك وفاء عامر، بشأن التعاون مع نيللي كريم، في مسلسلها الجديد برمضان المُقبل.

مسلسل أحوال شخصية، من بطولة الفنانة نيللي كريم، وأحمد حاتم، وشريف سلامة، وفادية عبد الغني ووفاء عامر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج محمد العدل.

آخر أعمال فادية عبد الغني

وكان آخر ظهور للفنانة فادية عبد الغني في مسلسل «الحلال» مع سمية الخشاب، الذي عُرض عام 2017، وتدور أحداثه داخل الحارة المصرية، وذلك من خلال قصة فتاة فقيرة تحاول التغلب على حياة البؤس والفقر بالعمل مع الدجالين والسحرة والمشعوذين، في الوقت الذي تقرر فيه صديقتها السفر إلى الخليج بحثًا عن المال وتحقيق رغباتها.

فادية عبد الغني: معمولي عمل على قرموط بيجري في ميه

وكانت الفنانة فادية الغني، قد سخرت من غيابها عن الشاشة طوال السنوات الماضية، هي وبعض الفنانين الذين ينتمون للجيل الكبير، قائلة في تصريحات تليفزيونية سابقة: «الظاهر معمولي عمل على قرموط بيجري في ميه».