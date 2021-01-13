«معمولي عمل على قرموط».. عزت العلايلي لـ فادية عبد الغني: طيبة على نياتك

استنكر الفنان عزت العلايلي، تصريحات الفنانة فادية عبد الغني، الأخيرة بشأن غيابها هي وبعض الفنانين الذين ينتمون للجيل الكبير، بقولها: «الظاهر معمولى عمل على قرموط بيجرى فى ميه»، واصفًا إياها بقوله: «ست طيبة على نيتها».

وقال عزت العلايلي، لـ«الوطن»، إن فادية عبد الغني، تتعامل مع الموقف بلطف شديد وحسن النية ولم تقصد شيء سلبي إطلاقا، مبررًا تراجع المساحة الفنية للنجوم الكبار بقوله: «الدنيا لا تدوم على حالها، ومن الطبيعي ألا يبقى الوضع كما كنا عليه مسبقًا».

وأضاف: «أن الأعمال الفنية بطبيعة الحال لا تعتمد على النجوم الكبار بشكل كبير، وفي حالة وجود فرصة لذلك لم نتأخر عنها ونشارك بها».

مشيرا إلى أنه تلقى عرضين مؤخراً بشأن المشاركة في أعمال درامية جديدة، تعرض خارج شهر رمضان، موضحاً أنه لازال في مرحلة القراءة حالياً ولم يستقر على أحدهما بعد.

وكانت الفنانة فادية عبدالغني، قالت إن غيابها عن الوسط الفني شئ ليس بيدها، بينما تظل أعمالها التي مر عليها سنوات من العمر تشاهد مرات ومرات: «كل سنة بيتعرض عليا أعمال، ومش عايزه أهد اللي عملته، وتاريخي ربع صفحة في الفن المصري»، مازحة بقولها: «الظاهر معمولى عمل على قرموط بيجرى فى مية».

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة فادية عبد الغني، من خلال مسلسل «الحلال» الذي عُرض قبل ثلاثة أعوام تقريبًا، وتدور أحداثه داخل الحارة المصرية، وذلك من خلال قصة فتاة فقيرة تحاول التغلب على حياة البؤس والفقر بالعمل مع الدجالين والسحرة والمشعوذين، في الوقت الذي تقرر فيه صديقتها السفر إلى الخليج بحثًا عن المال وتحقيق رغباتها.

مسلسل «االحلال» من بطولة سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسرا اللوزي ودينا فؤاد، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.