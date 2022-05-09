«الصحة» تحدد 6 نصائح مهمة لحماية الطلاب من كورونا أثناء الامتحانات

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من النصائح والإرشادات، التي يجب على الآباء اتباعها، لحماية أطفالهم من الإصابة بفيروس كورونا، تزامنا مع بدء فترة الامتحانات الدراسية، التي تتسم بالتكدس والتجمعات الطلابية، بما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الفيروسات المختلفة، الأمر الذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، على أهمية الالتزام بتطبيق عدد من الإرشادات والتوجيهات الصحية لضمان سلامة الأطفال خلال فترة الامتحانات، والتى تتمثل في:

نصائح «الصحة» لحماية الطلاب من كورونا أثناء الامتحانات

1- تشجيع الأطفال على تطبيق الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة، والتباعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.

2- أن ينظف الأطفال أيديهم باستمرار، واستخدام أدواتهم الشخصية، وتجنب مشاركتها مع الآخرين.

3- تجنب التجمعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحان، والابتعاد عن مناطق التكدس والازدحام قدر الإمكان.

4- ضرورة أن يحرص الآباء على تناول أطفالهم الطعام الصحي الغني مثل الخضروات والفواكه، التي تحتوي على الفيتامينات المقوية للمناعة.

5- تنبيه الأطفال إذا شعر أحدهم بأعراض تنفسية، أن يقوم بإبلاغ ولي الأمر لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

6- تشجيع الأطفال من عمر 12 إلى 18 عام علي تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية، لتقوية مناعتهم ضد العدوى.

فيروس كورونا المستجد

تأتي هذه النصائح والإرشادات، في ظل تأهب وزارة الصحة والسكان، تزامنا مع بدء فترة الامتحانات الدراسية، حيث أعلنت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى في كافة محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي.

كما ناشدت وزارة الصحة والسكان كل المواطنين بتوخي الحذر للتعامل مع فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بكل الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامتهم من جهة، وسعيا من الوزارة إلى ضمان استمرارية الانخفاض في معدلات الإصابة للفيروس خلال الفترة الراهنة.