الأردن يطالب إسرائيل بالحفاظ على قانونية مقدسات المسجد الأقصى

قال الدكتور أيمن حسين عبدالله الصفدي، وزير الخارجية الأردني، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن بلاده ترفض العبث بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى، مؤكدا أنه على إسرائيل الحفاظ على الوضع القانوني للمقدسات في القدس.

ونشرت سكاي نيوز في خبر عاجل، أن وزير الخارجية الأردني أكد أن الولايات المتحدة لها دور رئيسي لدفع عملية السلام، وأن زيارة العاهل الأردني إلى الولايات المتحدة مهمة لبحث قضايا المنطقة، مشددا على أن الملك عبدالله الثاني قاد جهودا كبيرة لتحقيق التهدئة في القدس.

اللجنة الملكية الأردنية

وكان عبد الله كنعان، أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، قد أعلن في بيان له منذ أيام، أن إسرائيل تواصل جرائم حرب وسياسة الفصل العنصري من خلال مؤسساتها الأمنية بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع «كنعان» في بيانه، أن اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، تؤكد الصمت العالمي برغم التصعيد والانتهاك الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في المسجد الأقصى المبارك وعدم تطبيق إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وتعهداتها، بشكل يجعلها تتمادى وتزيد من جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في فلسطين والقدس.