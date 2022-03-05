نشأت الديهي عن دعوة سيناتور أمريكي لاغتيال «بوتين»: أفكار دواعش

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، دعا لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد غزو أوكرانيا، إذ قال في تصريحات له «كيف ينتهي هذا الأمر؟ على شخص ما في روسيا أن يصل الى مستوى المسؤولية، ويزيح هذا الرجل»، موضحًا أن «جراهام» يكشف عن حقيقة ما يحويه من أفكار في صدره وقلبه وعقله، فهذا السيناتور يمارس ما يمارسه «داعش» إذ أن تصريحه بمثابة دعوة للعنف والقتل.

جراهام شخص داعشي

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن ليندسي جراهام، شخص داعشي، متسائلًا: «أين القانون الدولي؟، لو كان نائب مصري أو بالمنطقة العربية لجرى وصفه بأنه داعشي»، موضحًا أن ما يجري الآن يؤسس لمفاهيم وأفكار جديدة تمامًا ستغزوا العالم خلال الفترة المقبلة، ونحن جزء من العالم ومنظومة القيم المصرية يجب أن تخرج للنور ويجري تدشينها سريعًا، لأن العالم يعاد تشكيله.

من حق الدول فرض عقوبات

وأوضح الإعلامي، أنه بالفعل الآن تسقط أوراق كانت تمثل أقنعة على وجوه الجميع، وسقطت الديمقراطية المزيفة، فجميع ما اُنتقدت مصر من أجله خلال السنوات الماضية، يجري فعله اليوم، حفاظًا على الأمن القومي الأوروبي، وما قمنا به وانتقدنا من أجله، يمارس الآن بشكل وقح غير مسبوق وغير إنساني، «من حق الدول فرض عقوبات وليس من حق الدول أن تقتل شعوب، فين حرية التعبير والتعبير عن الرأي؟ كله ذاب بمنطق القوة والمصلحة والحفاظ على الأمن القومي».

أي عمل عسكري مرتبط بخسائر بشرية

وأوضح أن أي عمل عسكري مرتبط بخسائر بشرية، وأنه لا يبرر أي عمل يؤدي إلى مقتل مدنيين، ولكن هذه الأضرار التي تصيب المدنيين ليست اختراعا من روسيا، وإنما تعبير اخترعه الغرب أثناء الحرب على العراق وليبيا.

وعلق على تصريح لنائب أيرلندي، يقول إن المجتمع الدولي فرض العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غضون خمسة أيام، فيما لم تفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين منذ عشرات السنوات، قائلًا: «الأزمة الأوكرانية كاشفة وفاضحة لما يحمله العقل الغربي من أفكار حول الديمقراطية المزيفة».