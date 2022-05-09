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محمود مسلم

الرئيس السيسي يطمئن على صحة خادم الحرمين

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محمد أبو عمرة
08:55 م | الإثنين 09 مايو 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية

من جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.