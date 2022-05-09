عفروتو يعاني من أزمة نفسية: آسف على سواد الأغاني اللي جاية

يعاني مطرب التراب الشهير عفروتو خلال هذه الفترة من أزمة نفسية كبيرة، وقد كشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وأنه كان يخفي هذا الأمر منذ فترة كبيرة.

وكتب عفروتو عبر خاصية ستوري على صفحته قائلا «أنا كتير كنت بداري مشاكلي النفسية وزعلي في أغاني تفرحكم بس لو فضلت كدا هنفجر فآسف على سواد الأغاني اللى جاية».

عفروتو في أزمة

يذكر أن عفروتو كان قد أثار الجدل مؤخرا بعد نشر صورة له عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام وهو يؤدي مناسك العمرة مع صديقة له، وبالفعل شارك الجمهور بأكثر من صورة والتى جمعته معها هي وعدد آخر من الأصدقاء الذين سافروا معه.

هجوم حاد على عفروتو

وهو الأمر الذي عرض عفروتو لهجوم حاد من قبل الجمهور وانهالت عليه التعليقات السلبية، وأبدى الجمهور استغرابه من أن يؤدي شخص مناسك العمرة مع صديقة له وهل هذا الأمر يجوز، وحاول عفروتو الرد على المتابعين حينها، حيث استعان برأي البخاري وعلق عليه قائلا «نفس الناس اللي بتتنمر هما هما اللي عاملين شيوخ وبيجيبوا قبول أو رفض العمرة من عندهم في الكنترول أتمنى تسيبوا الثواب والعقاب والجنة والنار لربنا عز وجل وخليكم في حالكم وأخطائكم الشخصية».

ولكن ظلت حالة الهجوم على عفروتو بسبب الصور التي نشرها إلى أن اضطر إلى حذف الصور تماما من صفحته الخاصة وأيضا حذف رأي البخاري الذي استعان به للدفاع عن نفسه.