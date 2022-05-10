أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في مصر

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، حالة من التباين في المحلات والأسواق، كسعر الفيلية والدبابيس والصدور المخلية باعتبارها منتجات من اللحوم البيضاء، التي لا غنى عن إعدادها وتناولها خلال وجبات الغذاء كونها تمد الجسم بالبروتين.

ومن هذا المنطلق بحث الكثيرون عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية بشكل يومي واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، وفي إطار حرصهم على ما يفيد صحتهم وشرائه وتناوله، نقدم في السطور التالية، تفاصيل أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية اليوم الثلاثاء 10 مايو، وفق جولة في المحلات والأسواق التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

واليوم الثلاثاء 10 مايو الجاري، حاءت تفاصيل قيمة أسعار الدواجن في المحلات والأسواق التجارية الكبرى كالتالي:

- تراوح سعر كيلو الفيليه اليوم الثلاثاء بين 90 و100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الدجاج اليوم الثلاثاء بين 42 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم الثلاثاء بين 82 و100 جنيه.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الثلاثاء نحو 75 جنيهًا.

- قيمة سعر الدواجن الحية التي يصل وزنها إلى 2 كيلوجرام اليوم الثلاثاء نحو 77 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلوجرام من الشيش طاووق اليوم الثلاثاء بين 70 و90 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الثلاثاء بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الأوراك تراوح اليوم الثلاثاء بين 48 و52 جنيهًا.

أسعار الكبدة اليوم

وبشأن سعر الكيلو من القوانص اليوم فسجل نحو 67 جنيهًا، بينما سجلت قيمة سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وفي الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8-5-2022 كالتالي:

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء بين 2.2 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء بين 2.75 و3.25 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الثلاثاء بين 8 و12 جنيهًا.