أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 10-5-2022

لا غنى عن تناول الفاكهة يوميا باعتبارها من الأطعمة التي تساعد في تجديد خلايا الجسم وتمده بالفيتامينات التي تساعد في بناءه، لهذا ترتفع معدلات البحث بشكل يومي عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية داخل القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفي سلاسل المحلات التجارية الكبرى وسوق العبور، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى تفاوتًا في الأسعار الذي ربما يرجع إلى التغليف والشركة الموردة، وجاءت الأسعار كما يلي:

- الفراولة طبق وزن 500 جرام نحو 22.5 جنيه.

- وتباينت أنواع التفاح في السوق المحلية، حيث سجل سعر التفاح الأخضر 89 جنيهًا، والتفاح الأحمر 35 جنيها، والبلدي السكري 43 جنيها، والأصفر المستورد 38 جنيها.

- جريب فروت بسعر 13 جنيها.

- بطيخ وزن سعر الكيلو 10 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 40 جنيها.

- عنب أحمر مستورد بسعر 91 جنيها.

- توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- برقوق بسعر 88 جنيها.

- برتقال بسرة شبكة 2 كيلو إلى 36 جنيها.

- بطيخ بدون بذر سعر الكيلو 21.5 جنيه.

- الكيوي سعره 40 جنيها للكيلو.

- الأناناس وصل سعر الحبة الواحدة نحو 52 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم

واستقرت معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور، مع العلم أنّ تلك الأسعار هي للجملة والكميات الكبيرة، وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيوي نحو 19.5 جنيه.

- فراولة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

- الجوافة بين 4 و12 جنيها.

- كنتالوب بين 4 و6 جنيهات.

- شمام ما بين 4 إلى 5 جنيهات.

- البرتقال الصيفي بين 4 إلى 5 جنيهات.

- جريب فروت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- البرقوق مستورد 2 كيلو بنحو 22 جنيهًا.

- الخوخ البلدي بين 5 إلى 7 جنيهات.

- وتراوح سعر بطيخة حبة وزن بين 8 و10 كيلو بين 40 و50 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.

- التفاح الجولدن بين 16 و22 جنيهًا.

- التفاح السوري اللبناني بين 12 و20 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و27 جنيهًا.

- التفاح المصري بين 9 إلى 15 جنيها.