أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 9-5-2022

ترتفع معدلات البحث بشكل يومي عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم والإنسان بشكل عام.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفي سلاسل المحلات التجارية الكبرى وسوق العبور والتي جاءت الأسعار كالآتي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى تفاوتًا في الأسعار الذي ربما يرجع إلي التغليف والشركة الموردة، وجاءت الأسعار كالآتي:

- الفراولة طبق وزن 500 جرام نحو 22.5 جنيه.

- وتباينت أنواع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر التفاح الأخضر بين 89 جنيهًا، والتفاح الأحمر 35 جنيها، والبلدي السكري 43 جنيها، والأصفر المستورد بـ 38 جنيها.

- جريب فروت بسعر 13 جنيها.

- بطيخ وزن سعر الكيلو 10 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 40 جنيها.

- عنب أحمر مستورد بسعر 91 جنيها.

- توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- برقوق بسعر 88 جنيها.

- برتقال بسرة شبكة 2 كيلو إلى 36 جنيها.

- بطيخ بدون بذر سعر الكيلو 21.5 جنيه.

- الكيوي سعره 40 جنيها للكيلو.

- الأناناس وصل سعر الحبة الواحدة نحو 52 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم

واستقرت معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور، مع العلم أن تلك الأسعار هي للجملة والكميات الكبيرة، وجاءت كما يلي:

- البرتقال الصيفي بين 4 إلى 5 جنيهات.

- جريب فروت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- البرقوق مستورد 2 كيلو بنحو 22 جنيهًا.

-فراولة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

- الجوافة بين 4 و12 جنيها.

- كنتالوب بين 4 و6 جنيهات.

- شمام ما بين 4 إلى 5 جنيهات.

- الخوخ البلدي بين 5 إلى 7 جنيهات.

التفاح الجولدن بين 16 و22 جنيهًا، والتفاح السوري اللبناني بين 12 و20 جنيهًا، الأمريكي الإيطالي بين 19 و27 جنيهًا، المصري بين 9 إلي 15 جنيها.

- وتراوح سعر بطيخة حبة وزن بين 8 و10 كيلو بين 40 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيوي نحو 19.5 جنيه.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.