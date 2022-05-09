إيهاب فهمي: دوري بملف سري مهم في حياتي الفنية

قال الفنان إيهاب فهمي، إنه استمتع بتقديم شخصية جديدة في مسلسل ملف سري، الذي ناقش العديد من القضايا؛ منها الإنسانية والتقشف والبخل والصراعات الزوجية، معتبرا هذا الدور نقلة فنية له، مشددا على أنه تذوق العمل هذا العام.

وأضاف «فهمي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه سعد بالعمل مع الممثل القدير محسن محيي الدين، مبينا أنه يحب مهنة التمثيل من صغره ويعمل بروح الهاوي، لافتا إلى أنه أحب الدور الذي قدمه في مسلسل ملف سري.

وتابع: «الدور قربني للجمهور، والفنان مجموعة من الخبرات، وملف سري محطة مهمة جدا في حياتي كممثل وكل الممثلين بلا استثناء والعمل ده هيفرق معانا وهيوصلنا لحتة مهمة إن شاء الله في المستقبل».

رسم الشخصيات بدقة

وقال المؤلف محمود حجاج، إنه حاول تقديم كل شخصية بخيط درامي مميز ومتناسق مع باقي الشخصيات خاصة الشريرة منها، لافتا إلى أن تاريخ كل شخصية تم بناؤه بشكل متناسق؛ لإقناع المشاهد بها.

شكر وافر للشركة المتحدة

ومن جهته، أكد ريمون مقار، أن تعامله مع الشركة المتحدة أعجبه لأن الشركة تريد تحقيق النجاح، لافتا إلى أنه يتوقع استمرار هذه المنظومة في تحقيق نجاحات الفترة المقبلة لأن القائمين عليها يهدفون لتحقيق نجاحات مستمرة، متابعا: «الشركة سابتنا نبدع، وكل المسلسلات اللي شاركت فيها نجحت، وهما مدين لكل شركة مساحتها، والمتحدة ناس محترفين وأنا مش بجامل، وبقول الكلام ده عن صدق حقيقي، دي منظومة ناجحة محترمة، وهنقدم الأب الروحي الجزء الثالث وبنسعى نقدم عملين في رمضان».