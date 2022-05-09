«المالية» تستهدف تحقيق 86 مليار جنيه ضرائب على الدخان العام المقبل

تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية على التبغ والدخان لتسجل 86 مليار جنيه خلال عام 2022-2023 ضمن زيادة الإيرادات الضريبية التي تقدر بـ1.16 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2022-2023 الذي ينطلق مع بداية شهر يوليو المقبل، بزيادة تقترب من 185 مليار جنيه؛ إذ أن وزارة المالية تقدر الحصيلة خلال العام المالي الجاري 2021-2022 الذي ينتهي في نهاية يونيو المقبل بنحو 983 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 13%.

تنوع الإيرادات الضريبية

ووفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023، تتنوع الإيرادات الضريبية بين 590 مليار جنيه قيمة الضرائب العامة المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل بما يعادل نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 92 مليار جنيه عن المستهدف تحقيقه حتى 30 يونيو المقبل، والمقدر بنحو 497 مليار جنيه.

وبحسب البيان، تبلغ تقديرات حصيلة الضرائب على التبغ والدخان المستهدف تحقيقها في العام المالي الجديد نحو 86 مليار جنيه بما يعادل نحو 18% من إجمالي الضرائب المستهدف تحقيقها من ضرائب القيمة المضافة التي تصل تقديراتها بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 إلى نحو 477.5 مليار جنيه بما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ390.9 مليار جنيه المستهدف تحقيقه بموازنة العام المالي الحالي، وبنسبة زيادة قدرها 22% بما يوازي 86.6 مليار جنيه.

موازنة العام المالي المقبل

وألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2022-2023، أمام أعضاء مجلس النواب المصري.

وأكد معيط، بحسب بيان رسمي اليوم، أن الدولة رفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مضيفاً أن تلك المخصصات من شأنها أن تساند القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية التي نشبت منذ نهاية فبراير الماضي.