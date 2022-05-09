أرقام تهم المواطن في مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة؟ تعرف عليها

بدأ مجلس النواب المصري، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023 الذي سينطلق مطلع يوليو المقبل، ويبتعد غالبية المواطنين عن الموازنات الحكومية نظراً لكثرة الأرقام والنسب وتعقيداتها.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أبرز المؤشرات والأرقام التي كشف عنها مشروع الموازنة الجديدة وتتعلق بالمواطن بشكل مباشر.

356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية

ووفقاً للبيان المالي الرسمي الصادر عن وزارة المالية اليوم جاءت أبرز المؤشرات وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة وترجع أهمية زيادة تلك المخصصات في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا.

400 مليار جنيه للأجور والمرتبات

كما خصصت الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تتخطي الـ 40 مليار جنيه وتهدف إلى تحسين حياة نحو 4.5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة.

ورفعت وزارة المالية في مشروع الموازنة الجديدة بحسب البيان المالي حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25 ٪ بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.

5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألف مدرس وصيدلي وطبيب

وخصصت الدولة 5 مليارات جنيه أيضا لتعيين أكثر من 60 ألف مدرس وطبيب وصيدلي إلى جانب تلبية احتياجات باقي القطاعات في الدولة كما خصصت نحو 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ودعم رغيف الخبز الذي يستفيد منه أكثر من 70 مليون مواطن إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة وبرامح الضمان الاجتماعي لأربعة ملايين أسرة بتكلفة إجمالي 22 مليار جنيه و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو1.2 مليون وحدة سكنية.