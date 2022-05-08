خبير: الحرب الأوكرانية- الروسية عمقت الأزمة الاقتصادية وباتت مركبة

كشف الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، وعميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق، مدى تأثير الحرب الأوكرانية- الروسية على الأزمة الاقتصادية العالمية، التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، إذ ذكر أن حلول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ليست بسيطة كما يتوقع البعض، إذ أن الحرب الأوكرانية- الروسية عمقت من الأزمة، نظرًا لأهمية روسيا وأوكرانيا كمركزين للغذاء والطاقة، وبالتالي فإن الأزمة الاقتصادية باتت معقدة ومركبة.

الأزمة موجودة في مركز طاقة عالمي ومركز الغذاء والسماد

أضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُذاع على شاشة «extra news»، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تحتاج إلى جهود عالمية وتكاتف كل الدول من أجل تجاوزها، إذ لا يمكن لأي دولة واحدة أن تحل هذه الأزمة بمفردها، مؤكدًا أن الأزمة موجودة في مركز طاقة عالمي ومركز الغذاء والسماد، وبالتالي هناك أزمة سياسية وهي الأزمة الأوكرانية- الروسية أدت إلى أزمة اقتصادية، التي قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي كبير.

هناك ظاهرة تلوح في الأفق وهي ظاهرة تضخم عالمي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك ظاهرة تلوح في الأفق وهي ظاهرة تضخم عالمي، وهذا يُعني ارتفاع في أسعار السلع، فضلًا عن أن الموارد والسلع الموجودة في الوقت العالي لا تكفي احتياجات سكان العالم، وبالتالي من الطبيعي ما دامت الموارد أقل من الأسعار ستظل السلع في الارتفاع، فضلًا عن مشكلات أخرى مثل تأثير المياه والفيضانات والجفاف على مستقبل شعوب العالم في الفترة المقبلة في ظل التغيرات المناخية التي لاقت اهتمام كبير من العالم قبل أزمة أوكرانيا.