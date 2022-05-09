هل تصبح الصين وجنوب إفريقيا بؤرتين جديدتين لانتشار كورونا؟.. «الصحة» تجيب

رد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، بشأن إمكانية أن تكون الصين وجنوب إفريقيا بؤرتين جديدتين لانتشار فيروس كورونا، خاصة بعد ارتفاع إصابات كورونا في تلك الدولتين، إذ ذكر أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن هناك بؤر جديدة للمرض؛ لأن فكرة البؤرة مرتبطة بظهور متحورات تكافح وتمانع التطعيمات الحالية.

الصحة: لم تظهر متحورات تكافح التطعيمات الحالية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه حتى هذه اللحظة كل الدلائل تؤكد أنه لم تظهر أي متحورات تكافح التطعيمات الحالية، موضحًا أنه بالرغم من ذلك فإن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لن يكون هناك شخص أو دولة آمنة حتى يكون الجميع آمنين، فعندما يكون الجميع آمنين يُعد ذلك فيصلا في ظهور متحورات أخرى من عدمه.

الدول ذات نسب التطعيم المنخفضة بيئة خصبة لظهور متحورات جديدة

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الدول المنخفضة في معدلات التطعيم بفيروس كورونا المستجد، تُعد بيئة خصبة لظهور متحورات جديدة، إذ أن بعض الدول لم تصل نسبة حصول المواطنين بها على لقاحات مضادة للفيروس عن 1%، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة عدالة توزيع اللقاحات بين دول العالم المختلفة.