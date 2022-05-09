رئيس البرلمان لـ«النواب»: لا تستنفدوا طاقتكم.. وزير الصحة هنا غدًا

طالب الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالهدوء، على خلفية اعتراض العديد منهم على بعض سياسات وزارة الصحة، قائلاً: «أرجو توزيع المجهود وعدم الاستعجال في الحديث عن هذا الملف، والبرلمان خصص جلسته البرلمانية غدًا لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الخاصة بمنظومة الصحة في مصر».

اتفاقية شراكة صندوق الخبرة الفنية

وأضاف رئيس مجلس النواب، موجّهًا حديثه لأعضاء البرلمان: «لا تستنفدوا طاقتكم وتضيّعوا وقتكم، هل نسيتم أن وزير الصحة هنا غدًا؟».

دعم التأمين الصحي الشامل في مصر

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس الاتفاقية الخاصة بشراكة صندوق الخبرة الفنية، ونقل الخبرات بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر.

وطالب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمراجعة الحكومة للمنظومة الصحية في المحافظات التي لم يشملها التأمين الصحي، لما تعانيه من إهمال وترهل شديد، وسوء تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

ملف الصحة في مصر

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ملف الصحة في مصر يحتاج إلى اهتمام حكومي أضعاف ما نراه الآن، متابعًا أنّ كثيرًا من المستشفيات الحكومية لا يوجد بها أساسيات سير العمل، وهو أمر يجب التصدي له.