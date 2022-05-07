وزارة البيئة تسلم 276 حاوية لجمع القمامة إلى مدارس قرى حياة كريمة

في إطار مشاركة وزارة البيئة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا من خلال إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بتسليم عدد 276 حاوية لجمع القمامة تم إهدائها من وزارة البيئة إلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لتوزيعها علي المدارس بمركز زفتي وذلك لمنع وجود أي تراكمات للقمامة والمساعدة في إعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدارس بمركز مطوبس وذلك حفاظاً علي صحة الطلاب بالمدارس وسلامة البيئة.

التغيرات المناخية بقرى حياة كريمة

وقال الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة إنه ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة بطنطا ومديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وتنفيذا لبروتوكول التعاون بينهما لرفع الوعى البيئي لدى العاملين والطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، نفذت إدارة الإعلام والتوعية البيئية بالفرع ندوات توعوية بعنوان «COP27 التغيرات المناخيه وظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على الانسان والبيئة» وذلك بمقر بيت ثقافة قويسنا بمحافظة المنوفية، وبمدرسة شفيق عينر بقرية ميت النور مركز زفتى بمحافظة الغربية، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بطنطا بمحافظة الغربية ومدرسة الشهيد النقيب مجدى محمود القشاش قويسنا الثانوية للبنات التابعة لإدارة قويسنا التعليمة.

الاحتباس الحراري بقرية سرسموس

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة في بيان صحفي أنه «تم تنفيذ ندوة توعية بمدرسة سرسموس الثانوية بقرية سرسموس مركز الشهداء تناولت التعريف بظاهرة الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة ودورها وخطر زيادتها على كوكب الارض، وإلقاء نبذة مختصرة عن التغيرات البيئية الناتجة بسبب التلوث على مستوى العالم، وأهميه الأشجار والنباتات الخضراء في التقليل من انبعاثات غاز CO2، ودور الدول والافراد فى التخفيف وتقليل الإنبعاثات».