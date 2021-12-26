10 مدافن صحية و13 محطة وسيطة ثابتة و11 متحركة.. حصاد وزارة البيئة في 2021

نشرت وزارة البيئة تقريرا عن حصاد الوزارة خلال 2021 في عدة مجالات ومشروعات مختلفة، كان أبرزها إنجازات الوزارة في ملف منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والتي جاءت بناء على توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تنفيذ 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة

وقالت الوزارة خلال التقرير إن عام 2021 شهد نشاطا مكثفا في منظومة المخلفات الجديدة بالتعاون مع الوزراء المعنيين والمحافظين، لبدء تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بمحافظات المرحلة الأولى وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية، والتي بدأت فعليا بمحافظة القاهرة، إلى جانب قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ عدد من الإجراءات كمداخلات في مجالات البنية التحتية.

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ نحو 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، إذ جرى تسليم 10 مدافن صحية و13 محطة وسيطة ثابتة و11 محطة متحركة كمرحلة أولى.

وذكرت الوزارة المحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة والمدافن الصحية كالتالي:

المحطات الوسيطة الثابتة

- المرحلة الأولى: المستهدف فيها إنشاء 15 محطات وسيطة ثابتة في 7 محافظات، هي القاهرة والبحيرة والمنوفية والشرقية وبني سويف والفيوم ومطروح، إذ جرى اعتماد التصميمات التنفيذية وتسليم 13 موقعا، ومطلوب صدور قرار تخصيص لمحطتين ثابتتين، وتم تحويل 4 محطات ثابتة إلى متحركة.

- المرحلة الثانية: المستهدف فيها إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة في 5 محافظات، هي الجيزة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبني سويف، إذ جرى اعتماد التصميمات التنفيذية لـ5 مواقع، هي «أم زغيو، تلا، قرين، مشتول السوق، الفشن»، ومطلوب صدور قرار تخصيص لمحطة بمنشأة القناطر، وتم تحويل 3 محطات ثابتة إلى متحركة في (القنايات، ببا، البدرشين)، وتم افتتاح المحطة الوسيطة الثابتة في البراجيل بمحافظة الجيزة.

المحطات الوسيطة المتحركة

- المرحلة أولى: الانتهاء من توريد معدات لـ7 محطات متحركة في 3 محافظات (الإسماعيلية ، القاهرة ، دمياط).

- المرحلة ثانية: مستهدف توريد معدات لـ34 محطة وسيطة متحركة، وتم اعتماد المواصفات والكتالوجات وجاري توريد المعدات.

المدافن الصحية

المرحلة الأولى: مستهدف فيها إنشاء 26 مدفنا صحيا في 18 محافظة ، هي الجيزة والبحيرة والفيوم والسويس وسوهاج والأقصر وأسوان وجنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية ودمياط والبحر الأحمر وبني سويف ومطروح والمنوفية والشرقية، حيث تم تسليم 10 مدافن صحية، تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادي الجديد، ومدافن سنور وسمسطا ببني سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، وكفر داوود بالمنوفية، وبدر بالبحيرة، ودار السلام بسوهاج، والمدامود بالأقصر، كما جرى تنفيذ 12 مدفنا صحيا، وجاري اختيار أرض بديلة وتخصيص أراضي لـ4 مدافن «أبو بلح، أبو جريدة، أبو عوف، سفاجا».

المرحة الثانية: المستهدف فيها إنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات، هي الجيزة والفيوم وبني سويف، وتمت معاينة المواقع ومطلوب صدور قرارات تخصيص لـ3 مدافن صحية بمحافظة الجيزة «أطفيح، العياط، إطسا»، ومطلوب توفير أرض بديلة لمدفن صحي «الواسطي».

مصانع التدوير

المرحلة الأولى: جاري الانتهاء من تنفيذ مصنعي تدوير «تونا الجبل – دار السلام»، وسيتم التسليم خلال شهر يناير 2022، كما تم تأهيل 4 خطوط، وتوريد المعدات بالكامل «دفرة»، ومطلوب رفع تراكمات، بالإضافة إلى رفع التراكمات بمصنع المحلة، وتم البدء في الأعمال الإنشائية.

المرحلة الثانية: تم فيها رفع التراكمات وإعداد التصميمات في مصنع تدوير «قويسنا»، وجاري تحديد أرض بديلة لمصنع في ميت غمر، كما يجري العمل على تأهيل 4 خطوط بجنوب سيناء.

كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم اصطفاف معدات المرحلة الأولى لمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.