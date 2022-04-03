وزارة البيئة تعلن مواعيد وأماكن تسليم دراجات مسابقة «صحتنا»

تسلم وزارة البيئة الجوائز للمتغيبين من المرحلة الأولى من الفائزين المشاركين في مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» لشهر مارس الماشي، والمقدمة من وزارة البيئة، بالتعاون مع إحدى الشركات، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» بمدينة الفسطاط، في حي مصر القديمة.

ويبدأ تسليم الجوائز من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا، مع اعتبار أن يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022 هو آخر فرصة لمن لم يتسلم الدراجات من الفائزين بالمرحلة الأولى.

الاحتفال بيوم البيئة العالمي

وتقوم وزارة البيئة بتسليم المراحل الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي، مع إعلام الفائزين في المسابقة خلال تلك المراحل بمكان التسليم، وذلك من خلال صفحة وزارة البيئة على موقع «فيسبوك».

وسيتم التسليم في المحافظات على النحو التالي:

- تسليم الفائزين بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد (المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادى الجديد) الفائزين فى المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمى وذلك بمحمية الوادى الأسيوطي.

- تسليم الفائزين من محافظة البحر الأحمر المتخلفين من المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الجوائز، خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمى بفرع جهاز شؤون البيئة بمدينة الغردقة.

- تسليم الفائزين من محافظة الوادى الجديد المتخلفين من المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة الخارجة.

- تسليم الفائزين من محافظة مطروح من المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بمقر محمية العميد.

- تسليم الفائزين من محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء من المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بفرع جهاز شؤون البيئة بمدينة السويس، وذلك خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي.

وفي حالة التغيب عن موعد إستلام الدراجة يعتبر هذا تنازلا عن الدراجة، ولا يمكن المطالبة بها .

المسابقة الشهرية

كانت وزارة البيئة أعلنت عن أسماء الفائزين فى المسابقة البيئية الشهرية التي أطلقتها للجمهور على الموقع الإلكتروني لها، ووصل عدد الفائزين فى المسابقة لشهر مارس إلى 100 فائز، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وإحدى الشركات المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وتمثلت جوائز المسابقة في دراجات هوائية تم توزيعها على الفائزين.

وشهدت المسابقة مشاركة كبيرة من الشباب من الذكور، بنسبة 63% على حساب الإناث، كما حازت محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، على الترتيب، بالنسبة الأكبر من الفائزين.