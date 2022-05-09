ناقد رياضي عن اختيار المغرب لاستضافة نهائي أفريقيا: «قرار مجحف»

قال المعلق الرياضي طارق الأدور، إن قرار «كاف» بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب مجحف؛ لأنه يقام للمرة الثانية على التوالي في المغرب، فضلا عن وجود فريق مغربي في نهائيات البطولة.

وأضاف «الأدور» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» مساء اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن العام الماضي كانت قرعة اختيار مكان المباراة النهائية قبل معرفة الفرق الصاعدة، مشيرا إلى أنه العام الجاري تكون المباراة النهائية في الغالب بين الأهلي والوداد المغربي.

اختيار المغرب لاستضافة نهائي أفريقيا

وأوضح المعلق الرياضي، أن اتحاد الكرة السابق تقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال، ولكن لم يتقدم الاتحاد الحالي لذا تم استبعاد الطلب المصري السابق، وتقدمت الجزائر والمغرب والسنغال، وانسحبت السنغال وتم استبعاد الجزائر لذا أصبحت المغرب هي الدولة الوحيدة المتقدمة لاستضافة المباراة النهائية.