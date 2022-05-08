التحالف الوطني للعمل الأهلي يدين الحادث الإرهابي بغرب سيناء

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، اجتماعه السابع ضمن سلسلة من الاجتماعات المرتقبة للوقوف على أولويات كيفية تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

الهجوم الإرهابي بغرب سيناء

وأدان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي خلال اجتماعه، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء، أمس السبت، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 جنود آخرين.

وأكد التحالف، دعمه الدائم وثقته الكبيرة في القوات المسلحة في جهودها المضنية للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، داعين الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

تعزيز الحماية الاجتماعية

وناقش التحالف في جدول أعمال اجتماعه اليوم، سُبل تعزيز الحماية الاجتماعية، كما اتفق أعضاء التحالف على تدشين المرحلة الثانية من مبادرة وصل الخير 2 في منتصف الشهر الجاري.

وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الأكثر احتياجا، والأكثر تضررا من الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم، بدأ التحالف الوطني في وضع خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية منذ تاريخه وحتى نهاية العام الجاري، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدي الذي قدمته الدولة المصرية للتحالف الذي يقدر بتسع مليارات جنيه إلى جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف، وتقدر جهودها وأنشطتها بـ5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

ومن منطلق إيمان أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأهمية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد التحالف، حرصه الشديد على المشاركة في الحوار الوطني، الذي يدشنه التحالف بإطلاق حوار مجتمعي موسع حول كيفية دعم بيئة العمل الأهلي في مصر بكافة أشكاله لضمان تحقيقه لأكثر قدر من الإفادة للمواطنين المصريين بالتوازي مع تحقيق مزيد من الحرية لممارسات المجتمع المدني في مصر.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا؛ منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، وتعمل في مختلف مجالات التنمية.

ويضم التحالف الوطني كل من: «الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة».