الأهلي يتمسك بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على أرض محايدة

تواصلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن ملف ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما اقترب الوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على بترو أتلتيكو الأنجولي، في أنجولا، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتواصلت إدارة القلعة الحمراء مع مسؤولي اتحاد الكرة من أجل إرسال خطاب جديد لنظيره الأفريقي يفيد برفض النادي الأهلي لعب مباراة نهائي دوري الأبطال في المغرب عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكّد الأهلي في طلبع الذي تقدم به إلى اتحاد الكرة ضرورة مخاطبة «كاف» والتأكيد على إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب محايد.

الأهلي يفوز على وفاق سطيف ويقترب من نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان فريق النادي الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره وفاق سطيف الجزائري، بأربعة أهدف دون رد، أمس السبت، على استاد «الأهلي WE السلام»، في ذهاب

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