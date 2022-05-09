سبب وفاة مارينا صلاح.. أسرة الفتاة تشكو الإهمال: «السر في أشعة الصبغة»

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الأخيرة، حول سبب وفاة مارينا صلاح سركيس، الفتاة التي توفيت داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 29 عاما، وتركت ابنا صغيرا «آدم» لم يكمل عاما ونصف من عمره، ليتسائل الكثيرون عن سبب وفاتها الحقيقي.

سبب وفاة مارينا صلاح.. الأسرة تتقدم ببلاغ ضد المستشفى

إجابة السؤال المطروح حول سبب وفاة مارينا صلاح قالها فريد جلال، محامي أسرة الفتاة الراحلة وأحد أقاربها، موضحًا أن الأمر حدث خلال ذهابها لأحد مستشفيات العيون الشهيرة كي تعالج من التهاب في العين، قبل أن يجري الأطباء أشعة صبغة لعينيها، دون إجراء اختبار حساسية لها، وهو ما أدى لمضاعفات صحية خطيرة لها.

وأضاف «جلال» لـ«الوطن»، أن الفتاة صممت على الخروج لزوجها بتلك الحالة وقالت له «إلحقني أنا بموت»، وما زاد الأمر سوءًا أن هذا المستشفى لم يكن مجهزا للتعامل مع حالتها، لعدم وجود عناية مركزة به لإسعاف المريضة، ما دفع الزوج رامز دوس أن يأخذها لمستشفى آخر لعلاجها.

سبب وفاة مارينا صلاح.. المحامي يكشف التفاصيل

ولفت المحامي إلى أن الأمر البسيط انتهى بكارثة، نتج عنها وفاة الفتاة الشابة داخل المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وسط حالة من الحزن والصدمة للأهل، ما دفعهم لتقديم بلاغ ضد المستشفى في قسم النزهة، واتهام صريح بالإهمال الجسيم الذي أدى لوفاتها، في انتظار التحقيق فيه وعودة حقها.

واجتاحت حالة من الحزن والأسى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر الأهل والعائلة حكاية الأم الراحلة مع الإهمال الطبي، ومصيرها الذي لاقته بسبب التشخيص والعلاج الخاطئين، حسبما قال الأهل والأقارب، موضحين أنهم انتهوا من مراسم الدفن وتقبلوا واجب العزاء في الفقيدة بمسقط رأس الزوج في سمالوط بمحافظة المنيا أمام منزلة العائلة.