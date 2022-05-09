«الصحة» عن واقعة مارينا صلاح: لن نسمح بالتقصير في حق أي مواطن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة شكَّلت لجنة ممثلة من قطاع العلاج الحر مكونة من 6 أطباء من المقرر الذهاب إلى مستشفى خاص للعيون لمعرفة حقيقة الادعاءات التي صرحت بها أسرة المواطنة مارينا صلاح والتي توفيت صباح اليوم داخل المستشفى.

أشعة الصبغة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من خلال اللجنة سيتم معرفة صحة الادعاءات، وأين الخطأ الذي تم التصريح به ومعرفة ما إذا كان المستشفى مجهزا لإجراء أشعة الصبغة للعيون من عدمه، مشيرا إلى أن الأسرة صرحت بعدم وجود غرفة مركزة داخل المستشفى سيتم رؤية هذا الأمر أيضا، وحتى الآن لم نصدر أي حكم على المستشفى بدون رؤية قرارات اللجنة المشكلة من قطاع العلاج الحر.

قرار خلال 24 ساعة

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن اللجنة ستصدر قرارها خلال 24 ساعة وفور التأكد من وجود خطأ بالمستشفى سيتم محاسبة المقصر على الفور، مطمئنا المواطنين بشأن حرص الوزارة والعاملين بها على صحة وسلامة المواطنين وعدم قبول أي تقصير في تقديم رعاية صحية آمنة وسليمة لهم «سننتظر قرار اللجنة ومن ثم إعلان القرارات الخاصة بالمستشفى حال ثبوت صحة الادعاءات».

وكانت حادثة المواطنة مارينا صلاح تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل عقب وفاتها داخل مستشفى خاص للعيون، وخروج أسرتها ومحاميها باتهام المستشفى بوجود خطأ طبي وقع أدى إلى وفاة المواطنة مارينا صلاح.