«الإحصاء»: 14.4% ارتفاعا في التضخم السنوي خلال أبريل 2022
كتب:
ماهر هنداوي
09:06 ص | الثلاثاء 10 مايو 2022
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 129.0 نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.7% عن شهر مارس 2022.
زيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 32.0%
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.5%.
ولفت الجهاز، في بيانه، إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% للشهر نفسه من العام السابق.
وفصّل بيان الجهاز معدلات التضخم على النحو التالي:
أولاً: التغير الشهري «شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022»:
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 8.1% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32.0%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%.
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.6%.
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.5%.
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 3.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%.
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 1.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%،و مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.2%، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%.
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 2.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 4.8%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.2%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%.
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%.
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.0%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 1.1%.
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.1%.
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 1.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 27.6%.
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 2.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%.
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 4.5%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.5%.
ثانياً: التغير السنوي «شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر أبريل 2021»:
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 29.3% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 66.2%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 36.6%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 28.5%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 24.4%.
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 22.3%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 22.1%.
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 21.6%.
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 19.4%.
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 14.0%.
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 10.7%.
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 7.9%.