خبير اقتصادي: رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة محاولة لتحجيم التضخم

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، إن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأمريكي بداية لسلسلة من الارتفاعات لكبح جماح التضخم، لافتا إلى أنه في مايو من المؤكد أن يرتفع سعر الفائدة مرة أخري لأن الإجمالي العام المطلوب رفعه في سعر الفائدة يصل إلى 5%.

معدل التضخم في أمريكا وصل إلى 8.5%

وأوضح « زكي » في تصريحات تلفزيونية له أن معدل التضخم في أمريكا وصل إلى 8.5% والمستهدف معالجته 2%، وما شهدناه خلال السنوات الماضية كان مجرد 1%، لافتا إلى قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي الأمريكي جاء بناء على أن تداعيات الحرب الأوكرانية غير معلومة حتى الآن، ولم يكن من التوقع أن تمتد لأكثر من 3 شهور، بالإضافة إلى الإغلاقات التي تمت في أعقاب أزمة كورونا، خاصة في الصين.

تأثير ارتفاع سعر الفائدة

وأشار «زكي» إلى أن تأثير قرارات المركزي الأمريكي على الاقتصاد المصري جاءت في ارتفاع سعر الفائدة الذي رفع من قيمة العملة الأجنبية لأن المستهلك يتجه للأسواق الدولية دائما، خاصة أن مصر من الدول المستوردة للأقماح والمحاصيل الزراعية والبقوليات والزيوت، وتستورد ما يقرب من 100 مليون برميل بترول سنويا، ما يؤدي لتفاقم التضخم وحدة الأسعار في مصر، وكذلك زيادة عجز الميزان التجاري والمدفوعات بسبب التدفق النقدي للخارج، وهروب الأموال الساخنة التي تعتبر صناديق استثمار عالمية تبحث عن الفرص قصيرة الأجل.