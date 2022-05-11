سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-5-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر بيع وشراء الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11 مايو في المصارف الحكومية والخاصة، إذ تختلف أسعاره في من بنك لآخر، ولهذا يهتم المواطنون بمتابعة العملات النقدية مقابل الجنيه المصري وأبرزها العملة الكويتية.

واليوم الأربعاء الموافق 11 مايو الحالي، جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي تمّ بيع الدينار الكويتي بسعر 55.84 جنيه للشراء، مقابل 60.41 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.36 جنيه للبيع مقابل 56.46 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 61.17 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم في البنوك المصرية، كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 60.34 جنيه للبيع مقابل 57.86 جنيه للشراء، وفق تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي للبنوك اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري المسئول عن القطاع المصرفي في مصر نحو 60.03 جنيه للشراء، مقابل 60.54 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك، اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بسعر نحو 57.90 جنيه للشراء مقابل 60.31 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجّل سعر الدينار الكويتي سعر 58.19 جنيه للشراء، مقابل 60.44 جنيه للبيع، وفق أخر تحديث للبنك اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو الحالي.