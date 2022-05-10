رئيس «حدائق العاصمة»: المدينة ذكية وموقعها استراتيجي ومتميز

قال المهندس عادل عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إنّ مدينة حدائق العاصمة على مساحة 29 ألف فدان، وهي من المدن الذكية الجديدة ذات الموقع الاستراتيجي المهم جدا، في الجهة المقابلة للعاصمة الإدارية، حيث يحدها طريق السويس من الجنوب والطريق الإقليمي من الغرب، ومن الشمال خط السكة الحديد للسويس، ويعتبر الموقع استراتيجي حيث يمر بالمدينة القطار الكهربائي الذي يربط مدن القاهرة والمدن الجديدة بالعاصمة الإدارية.

سكن لكل المصريين

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «dmc»، أنّ المدينة تعتبر ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين»، وتضم نحو 62 ألف وحدة لمحدودي الدخل، والمرحلة الأولى بها 29 ألف وحدة ووصلت نسب الإنجاز بالعمارات لنحو 90%، وجار تشطيبها وتجهيزها للتسليم، ووصلت نسبة توصيل المرافق بها لنحو 65%.

صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي

وشرح رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أنّ الوحدات الجاري تشطيبها هي التي تم حجزها من قبل المواطنين في الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي، فالحجز في هذه الوحدات يتم من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، حيث جرى الإعلان عن الوحدات في الجرائد الرسمية وعلى الموقع بالوزارة والصندوق، وتباع كراسات الشروط بمكاتب البريد ويتم التقديم إلكترونيا، مؤكدا أنّ سعر كراسات الشروط سيكون بمتناول الجميع بنحو 200 جنيه.