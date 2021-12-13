رئيس حدائق العاصمة: نسبة إنجاز العمارات 95% وبدأنا في التسكين

قال المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إن مساحة المنطقة 29 ألف فدان وتقع شرق مدينة بدر، وصدر قرار جمهوري بإنشائها في 24 نوفمبر في العام الماضي، وتم النشر في الجريدة الرسمية 10 ديسمبر 2020.

المدينة تطل على طريق السويس وتواجه العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، خلال لقاء مع مراسل القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن المدينة تطل على طريق السويس وتواجه العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية جرى البدء في إنشاء وحدات سكنية على 2350 فدان كمرحلة أولى، بمحور «سكن مصر» ومحور محدودي الدخل، مقسمة إلى 3 مراحل بإجمالي 90 ألف وحدة، وكان أول إعلان به 1200 عمارة، بنحو 29 ألف وحدة سكنية.

حجم استثمارات الـ29 ألف وحدة تقدر بنحو 7.5 مليارات

وأشار «عبدالعزيز»، إلى أن حجم استثمارات الـ29 ألف وحدة تقدر بنحو 7.5 مليارات ونسبة الإنجاز 95% وتم البدء في تسليم السكان، أما المرحلة الثانية، فإن إجمالي عدد وحداتها يبلغ 32 ألف وحدة باستثمارات 85 مليار جنيه بنسب تنفيذ 35%.

نسبة إنجاز العمارات 95%

وتابع «عبدالعزيز» أن نسبة إنجاز العمارات 95%، وتم البدء في التسكين في 5 آلاف وحدة: «تم توصيل المياه والصرف والكهرباء والغاز وأشعلنا أول عين بوتاجاز في الأسبوع الماضي، طبقا لمعايير جودة الخدمة وجودة الحياة».

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن المدينة أتاحت للمواطنين الخدمات الضرورية مثل السوق التجاري والحضانة والمدرسة ومخبز العيش والملعب الثلاثي والملعب الخماسي، ويتم تقديم نفس هذه الخدمات عن طريق القطاع الخاص، مشددًا أن مراحل التسليم الحالية جاهزة بكل خدماتها.